Ceccarini: “Juve? Proseguono i contatti per Hancko”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato. Ecco le sue parole a TMW: “Il nome certo riguarda la difesa, su Hancko Giuntoli non ha il minimo dubbio e vuole prenderlo a giugno dopo aver provato a portarlo a Torino già a gennaio, non riuscendoci perché il Feyenoord ha preferito cedere Gimenez. Hancko ha vissuto un passato con poca fortuna alla Fiorentina, ma il suo livello di oggi mi porta a pensare che nel ragazzo Corvino aveva giustamente visto qualcosa, magari è solo arrivato a Firenze nel momento sbagliato”.

Su Gutierrez

"Non so nulla di questa trattativa, ma sicuramente prendere un giocatore riuscendo contemporaneamente a cedere un esubero sarebbe un affare alla Giuntoli. In difesa però bisogna anche vedere se esce qualcuno, tenendo presente che su Cambiaso tira aria di interessamento da parte di grandi club. Scudetto? Con l'Atalanta e la Fiorentina la Juve si gioca tantissimo, due squadre forti da incontrare in un momento positivo. Se arrivasse la vittoria con l'Atalanta vorrebbe dire agganciare i nerazzurri al terzo posto. Detto questo non credo che i bianconeri possano arrivare a lottare per lo Scudetto, resto convinto che la Juventus da Scudetto nascerà l'anno prossimo".