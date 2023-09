Juve Women-Eintracht sarà visibile sul canale Youtube delle bianconere

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla gara di UWCL tra le Womene l'Eintrach. Ecco il comunicato: "Le Juventus Women affrontano, nella finale del primo turno di UEFA Women's Champions League, l'Eintracht Francoforte. Fischio d'inizio alle 13:00 di sabato 9 settembre al Frankfurt Stadion. Dove vedere la partita? Juventus Women-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta streaming, in Italia, sul canale YouTube di Juventus, su Juventus TV e DAZN Una sfida davvero da non perdere! Riassumiamo tutti i dettagli.