Juventus Women: alla scoperta dell’Eintracht Francoforte

L'Eintracht Francoforte come la conosciamo oggi nasce dalla fusione, nel 2020, con l'1. FFC Francoforte, semplicemente la società femminile più titolata di Germania: 7 campionati tedeschi, 9 coppe nazionali e 4 Champions League, l'ultima nella stagione 2014/15. Nelle ultime due stagioni l'Eintracht si è qualificata terza in patria alle spalle delle due superpotenze tedesche Bayern Monaco e Wolfsburg. Quest'ultima vecchia conoscenza delle bianconere, capaci di compiere un'autentica impresa vincendo in casa delle tedesche nella fase a gironi della Champions League 2021/22. Lo scorso anno il cammino europeo dell'Eintracht si è interrotto proprio nella finale del primo turno. Ad avere la meglio sulla società dell'Assia era stata l'Ajax.