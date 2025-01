Juve Women, cessione in prestito per Elsa Pelgander

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Pelgander.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul calciomercato delle Women. Ecco il comunicato: “Elsa Pelgander ha rinnovato con la Juventus Women legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2028, ma la seconda parte della stagione 2024/2025 e i primi mesi della prossima li giocherà in prestito al Djurgarden, in Svezia, nella massima serie. È ufficiale, infatti, la sua cessione temporanea fino a gennaio 2026. Elsa torna nel suo Paese d’origine dopo un anno in bianconero. Torna in Svezia dove, prima del suo passaggio in Italia, ha già collezionato 28 presenze in due stagioni con il Kif Örebro, sempre nel massimo campionato”.

Il percorso in carriera

"Poi c'è stato il passaggio alla Juventus Women nel gennaio 2024, dove nella seconda parte della passata stagione ha totalizzato quattro presenze in Prima Squadra – tra tutte le competizioni –, ma ha offerto il suo prezioso contributo in diverse gare giocate dalla Primavera. Nell'annata in corso sono state sempre quattro le sue apparizioni, tra campionato e Coppa Italia. Ora la attende una nuova avventura. In bocca al lupo, Elsa!".