Juve Women, Beccari: “Sono cresciuta tanto in questa stagione”

Chiara Beccari ha parlato della sua prima stagione in prima squadra alla Juventus Women, spiegando il suo percorso di crescita individuale

Intervistata per TJ, Chiara Beccari ha parlato della sua prima stagione nella prima squadra della Juventus Women. Ecco le sue parole: “So che potevo fare qualcosa di più magari in alcune parti del campionato. Però sono anche consapevole che questa stagione mi ha fatto crescere tanto, anche fuori dal campo a vivere certi aspetti della vita da calciatrice. Quindi mi sento tanto cresciuta e sono contenta della stagione che ho fatto. Ho imparato tante cose. Soprattutto ho appreso molto dalle calciatrici più grandi e veterane. Mi sento cresciuta sotto tanti punti di vista sia in campo che fuori”.

Beccari: “Sentita subito la fiducia del mister”

La calciatrice ha anche aggiunto: "Ho sentito fin da subito la fiducia del mister e da parte di tutto lo staff. Mi sono sentita sempre parte del progetto, del gruppo. Questo è stato molto importante, anche quando andavo in campo sentivo la fiducia di tutti. Questo mi ha fatto sentire importante all'interno del gruppo e mi ha aiutato anche all'inizio anno a inserirmi al meglio in questa squadra. Secondo me l'unione del gruppo è stato quello che, poi nei momenti difficili, ci ha fatto magari risalire o uscire da periodi più bui. Quindi penso che sia stata la cosa in più che abbiamo avuto quest'anno".