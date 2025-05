Juve Women, Beccari: “Non mi aspettavo di giocare così tanto”

Chiara Beccari ha parlato della sua prima stagione alla Juventus Women: la giocatrice non si sarebbe aspettata un impatto subito così centrale

Intervistata per TJ, Chiara Beccari ha parlato della sua prima stagione alla Juventus Women. Ecco le sue parole: “Ho percepito la forza di questo gruppo dai primi giorni, anche quando siamo andate in America, si è subito visto che questo gruppo era molto unito sia dentro che fuori dal campo. Qua tutti sono molto disponibili, sono tutte pronte a dare qualcosa in più per la compagna e questo si è subito capito. Ho visto subito questo spirito e penso che l’abbiamo trasmesso in campo. Speravo di arrivare e riuscire fin da subito a dare il mio contributo. Però, non mi aspettavo di giocare così tanto, anche se ovviamente ho avuto i miei alti e bassi, però tutto sommato penso che sia stata una stagione positiva e sono felice di aver contribuito alla vittoria dello Scudetto”.

Beccari: “Sognavo la prima squadra sin da piccola”

La calciatrice ha proseguito: “Sono stati giorni molto intensi e siamo tanto contente di aver vinto lo Scudetto. Per me è un’emozione molto grande perché è il primo, non da aggregata, in prima squadra. Quindi è un’emozione molto forte. È una cosa che ho sempre voluto da quando sono arrivata qui da piccolina alla Juventus, quindi averlo realizzato è un sogno. Vorrei dedicarlo a tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Poi tutte le persone che in questi anni, sia qui in Juve che fuori, mi hanno permesso di crescere come giocatrice dentro e fuori dal campo. Quindi a tutte le persone mi sono state vicino”. Leggi anche le parole di Lehmann sula stagione della Juventus Women <<<