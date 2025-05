Lehmann: “Alla Juve Women ci vogliamo tanto bene, siamo una cosa sola”

Intervistata da gianlucadimario.com la calciatrice della Juve Women Alisha Lehmann si è raccontata, dagli inizi fino alle bianconere

Intervistata da gianlucadimarzio.com la calciatrice della Juve Women Alisha Lehmann ha raccontato: “Ho iniziato a giocare in Svizzera con i miei cugini. Poi ho dovuto lasciare il mio Paese perché non c’erano le opportunità che volevo. E ricordo che la gente mi diceva: ‘Sei troppo giovane. È troppo presto’. E io rispondevo: ‘Non mi interessa’. Voglio il meglio per me stessa. Sono sempre stata così, libera di volare come una farfalla“.

Juve, le parole di Lehmann

"Per me, ogni posto in cui vai è diverso. In Svizzera sono molto severi. Bisogna essere sempre perfetti e fare tutto alla grande per essere i migliori. In Inghilterra, per esempio, le persone sono molto aperte. E poi sono venuta in Italia e ho incontrato le mie ragazze. Sono tutte fantastiche. Ci vogliamo tanto bene. Abbiamo personalità diverse ma siamo una cosa sola: questa è stata la nostra vera forza". Chiosa finale sulla Nazionale: "Quando cresci, il sogno è giocare per il tuo Paese, per la Nazionale. Dimostri a tutti che ti sei allenata duramente per giocare lì e che hai fatto tutto il possibile per rendere orgoglioso il tuo Paese".