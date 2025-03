Juve Women, Romanelli: “Beccari e Lenzini tornate più mature”

Claudia Romanelli ha parlato di Chiara Beccari e Martina Lenzini: le due giocatrici hanno recentemente rinnovato con la Juventus Women

Intervistata per TJ, Claudia Romanelli, avvocato della P&P Sportmanagement Women, agenzia che gestisce le calciatrici Chiara Beccari e Martina Lenzini, ha parlato dei recenti rinnovi con la Juventus Women. Ecco le sue parole: “Entrambe le ragazze hanno scelto di fare un percorso che le ha portate a fare esperienze anche con altri club prima di tornare alla Juventus. Questo ha permesso loro di maturare e di confrontarsi con realtà nuove e differenti, crescendo sia dal punto sportivo che personale. La stagione della Juve è stata senz’altro molto positiva, con molte vittorie importanti e la conferma di avere giocatrici di gran spessore. Sarà bello ora assistere al finale di un campionato combattutissimo”.

Romanelli: “Le giocatrici meriterebbero la stessa visibilità dei colleghi maschi”

Inoltre, sull'evento Women4football organizzato da AIC, l'avvocato ha aggiunto: "L'evento del 24 marzo è un'iniziativa importante per accendere i riflettori sulle giocatrici che meriterebbero di avere la stessa visibilità dei colleghi maschi. Questi eventi aiutano il movimento a farsi conoscere e a far avvicinare i tifosi al calcio femminile. Essere nelle short list di una classifica cosi importante è già una vittoria, per questa ragione le ragazze sono molto contente ed emozionate. Se potessi le farei vincere tutte perché se lo meritano per l'impegno e la passione che mettono quotidianamente nella loro professione".