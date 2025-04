Juve Women, Anselmi: “Canzi innovativo per la Serie A”

Lucia Anselmi ha parlato dell'allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi e del contributo del tecnico ai successi delle bianconere

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato della vittoria dello Scudetto da parte della Juventus Women allenata da Massimiliano Canzi. Ecco le sue parole: “I primi sentori di successo gli ho avuti dopo la tournée americana, si vedeva che qualcosa era cambiato nel gruppo e che Canzi aveva ricompattato la squadra. Il resto ce lo ha raccontato il campionato, la Juve ha dominato e solo l’Inter l’ha messa in difficoltà. Questo sesto scudetto è meritato da ogni punto di vista. Canzi? Non credo si debba guardare all’estrazione dell’allenatore, ma alle capacità del singolo. Il gioco di Canzi è stato un elemento innovativo all’interno della nostra Serie A e spero che possa esserlo anche in ottica di europea a partire dalla prossima Champions. Adesso mi aspetto un passo in avanti da quel punto di vista e spero che arrivi”.

Anselmi: “Girelli regina incontrastata della stagione”

Sui protagonisti dell'annata, la giornalista ha detto: "Girelli è stata la miglior giocatrice della stagione. Lo avevo già detto durante gli oscar di Tutto Juve di fine anno: per me è lei la regina incontrastata. Siamo a 22 partite disputate con 19 gol e 2 assist, si parla di una giocatrice stratosferica che continua a regnare nella classifica marcatori. Voglio vedere la stessa Cristiana anche a Euro 2025, mi aspetto il massimo da lei e so che non deluderà".