Juve Women, Canzi: “La finale di Coppa Italia è la partita più importante”

Penultima giornata di Poule Scudetto per la Juve Women, impegnata alle 12:30 contro la Fiorentina. In vista del match l’allenatore bianconero Canzi in conferenza stampa ha detto: “Vittoria scudetto? La felicità è tanta così come la consapevolezza di aver fatto qualcosa di molto importante, con un percorso tortuoso e complicato. Se si dice che abbiamo vinto il campionato con tre giornate di anticipo si potrebbe pensare di aver trionfato facilmente, ma in realtà così non è mai stato. Siamo stati primi in classifica dalla prima giornata e lo saremo fino all’ultima, nel mezzo però abbiamo avuto qualche momento di difficoltà che siamo riusciti a gestire bene, rimanendo con la barra dritta e con i piedi per terra nei momenti in cui le cose andavano molto bene. Non ci siamo fatti prendere dall’euforia quando tutto andava in maniera ottimale e tutti dicevano che il campionato era già finito; allo stesso tempo, quando molti dicevano che invece era riaperto, siamo stati equilibrati nel continuare per la nostra strada con la serenità che ci ha contraddistinto dall’inizio della stagione. Tutto questo sicuramente grazie alle ragazze e alla società che non ha mai alzato il livello della tensione quando non era necessario. Anche quando abbiamo raccolto solamente un punto in tre partite abbiamo sempre avuto l’appoggio totale del Club”.