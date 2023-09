Juve, le critiche di Sembrant e Nilden sullo stadio del match con l’Italia

Ecco le parole di Nilden : "Credono che una grande partita come questa dovrebbe essere giocata in una città più grande, così avrebbero potuto venire più pubblico a fare il tifo. Io non ho mai sentito parlare di Castel di Sangro".

Di seguito le parole di Sembrant: "Ci meritiamo uno scenario diverso, un posto diverso, è quello che penso seriamente. L’orario è anche buono, ma la posizione no. Non ci sono connessioni con i treni o altri mezzi, se non le auto private, e questo fa una differenza incredibile per portare gente allo stadio".