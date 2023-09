Juventus Women, tutte le informazioni sulla sfida con la Samp

Ecco il comunicato del club bianconero sull'incontro decisivo per le ragazze di Montemurro, che devono ancora riscattare la delusione Champions: "Dopo il successo sul Pomigliano in trasferta nell'esordio in Serie A Femminile, le Juventus Women sono pronte al primo match casalingo della stagione.

Dove vedere in diretta Juventus Women-Sampdoria? Juventus Women-Sampdoria sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube FIGC Azzurri e Azzurre. Il match è in programma per il 1° ottobre alle ore 18:00. Sarà la prima gara delle bianconere a Biella, nella loro nuova casa".