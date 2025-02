Girelli: "Scudetto? I conti si fanno alla fine. Sui gol..."

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della Nazionale.

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole alla Rai: “Siamo contente, è un buon margine ma finché la matematica non ci dirà quello che deve dirci lotteremo in tutte le partite. I conti si fanno alla fine, viviamoci ogni partita: questa è la nostra mentalità. Sappiamo che la poule scudetto è difficile. Affronteremo squadre forti e competitive. Nazionale? Per me non è mai scontato esserci. Mi auguro di essere convocata, lo sapremo solo prossima settimana. Sono a 13 gol ma potevano essere di più, quest’anno creiamo tanto e io faccio solo la finalizzatrice. Sono comunque contenta perché facciamo questo calcio che ci diverte. E soprattutto vinciamo che è la cosa che più conta”.

Il tabellino del match

“Milan: Giuliani, Koivisto, Cernoia, Sorelli (11’st Mesjasz), Mascarello, Stokic (1’st Dompig), Vigilucci, Renzotti (11’st Laurent), Ijeh (40’st Karczewska), Piga, Arrigoni (29’st Rubio Avila). A disposizione: Marinelli, Nadim, Fedele, Cesarini, Tornaghi. Allenatore: Bakker Suzanne Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini (26’st Calligaris), Kullberg, Harviken, Krumbiegel, Brighton, Schatzer, Boattin (15’st Bergamaschi), (Cap), Cantore (26’st Beccari), Girelli (15’st Vangsgaard), Bonansea (35’st Lehmann). A disposizione: Rosucci, Bennison,Thomas, Capelletti, Gallo, Proulx. Allenatore: Canzi Massimiliano Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni Assistenti: Alberto Rinaldi, Tommaso Mambelli IV Ufficiale: Marco Menozzi Ammoniti: 11’pt Sorelli (M)”. Intanto ecco il report dell’allenamento della prima squadra maschile<<<