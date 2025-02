Juventus, ultim'ora Kolo-Muani: "Il giocatore ha deciso che..."

In casa Juventus si continua a lavorare per costruire qualcosa di importante in vista della prossima stagione: occhio a Kolo-Muani

In casa Juventus si pianifica il futuro con molto anticipo. Ecco la ragione per cui in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere da qui alla prossima estate, quando non mancheranno le sorprese. Anzi. A dire la verità, la Juventus sembrerebbe particolarmente pronta ad affondare il colpo, per creare una formazione che possa davvero fare al caso delle ambizioni del club. Nello specifico – se ne sono accorti anche i muri – Kolo Muani si sta dimostrando il tipo di attaccante di cui la Juventus aveva bisogno. E in tal senso possiamo dire che è molto difficile pensarla diversamente. Anzi. Vlahovic, a questo proposito, sembra essere un calciatore che adesso più che mai è in difficoltà e per questo, ora come non mai, il rinnovo è lontano. E lo diciamo anche parlando del fatto che su Kolo Muani, arrivano aggiornamenti niente male.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni raccolte da Juvenews.eu, il calciatore si sta trovando benissimo a Torino. Qui è protagonista e ha grossi margini di crescita. Anche in questo senso. Si parla da giorni della possibilità che la Juventus possa riscattarlo prima del tempo. In tal senso, il PSG – che lo ha pagato 90 milioni di euro – sarebbe pronto a mettere sul tavolo una trattativa partendo dalla base di 50 milioni. Una somma alta? Noi, crediamo di no. E lo diciamo perché da quel che ci risulta, a svolgere il colpo di scena, potrebbe essere Vlahovic. Il giocatore bianconero, infatti, vede lontano il suo rinnovo. E gli interessamenti dalla Premier League potrebbero mettere la Juventus nella posizione di incassare abbastanza soldi per svolgere l’assalto a Kolo Muani. Che – come detto – avrebbe già deciso di restare dov’è. Ovviamente tutto dipenderà dal prossimo futuro. E dalle mosse che il club bianconero potrà portare a termine. Che forse vedranno Vlahovic al centro del mirino. Si vedrà. Intanto, comunque, attenzione: la formazione della Juventus del prossimo anno – infatti – potrebbe essere stravolta: ecco come potrebbe diventare <<<