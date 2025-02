Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento in vista della partita contro il PSV di martedì, match decisivo per la Vecchia Signora, che in due sfide si giocherà il passaggio del turno in Champions League, obiettivo stagionale di Madama, anche se la sfida contro gli olandesi non sarà una gara semplice come quella di settembre: “Continua la preparazione dei bianconeri in vista dell’importantissima sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, gara d’andata dei Playoff per l’accesso agli ottavi, in programma martedì sera all’Allianz Stadium”.

Sull’allenamento

“Questa mattina, dopo la fase di riscaldamento, la squadra si è concentrata sul lavoro tattico nella fase di possesso della palla, per poi focalizzarsi anche sulle conclusioni in porta. Domani, 10 febbraio, vigilia: come anticipato precedentemente, la conferenza stampa dei bianconeri è alle 13.30 all’Allianz Stadium (diretta come sempre per gli utenti registrati su Juventus.com. Prima, alle 11.45, la rifinitura al Training Center”. Intanto ecco le parole di Tancredi su Buffon<<<