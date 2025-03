Girelli: “Mai avrei pensato di giocare alla Juve”

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche di Bonansea.

Cristiana Girelli, calciatrice della Juve, ha detto la sua sulle Women. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Mai mi sarei immaginata di giocare nella Juventus. Avevo il poster di Del Piero in camera e oggi alla me bambina direi: sogna, prima o poi si avvera. Quando guardavo le partite, sognavo ad occhi aperti. Vedevo Del Piero e immaginavo di segnare in grandi stadi come lui. Per me il calcio è tutto. Sono molto fortunata di essere alla Juventus. Quando ho celebrato le 200 presenze, l’ho subito detto a mio padre, che mi ha risposto: ‘solo 200?’. Ha ragione, perché alle spalle c’è un lungo percorso che può solo rendermi felice. Prima tifavo sul divano o allo stadio, ora la Juve è la mia squadra, da proteggere, da difendere in campo in ogni partita, fino alla fine”.

Sulla Nazionale

"L'esordio, il primo gol, i grandi tornei internazionali… sono ricordi che porterò sempre con me. Bonansea? In campo le ruberei velocità e dribbling. Fuori, la sua trasparenza e la sua espressività, nel bene e nel male. Barbara, dopo il calcio, la vedrei molto bene in un ruolo dirigenziale all'interno di un club, magari nel settore amministrativo o contabile di una società di calcio".