Cascarino: "Non vedo l'ora di tornare dall'infortunio. Sul rinnovo..."

Estelle Cascarino, calciatrice della Juventus Women, ha detto le sue sulle bianconere, parlando anche del rinnovo.

Estelle Cascarino, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere dopo il rinnovo. Ecco le sue parole dopo la firma sul contratto con la Vecchia Signora fino al 2027: “Sono molto felice di rinnovare il mio contratto con questo Club. Sto attraversando un momento difficile per una giocatrice perché sono in riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio, ma sono molto contenta di poter continuare questa avventura. Non vedo l’ora di tornare in campo per poter dare il massimo. Penso di essere cresciuta molto come persona e anche come giocatrice penso di aver fatto un passo in avanti ed essere maturata. Credo che tutto questo sia dovuto anche al fatto di essere stata ben supportata, sia dai vari allenatori che ho avuto sia dalle mie compagne di squadra”.

Sull’infortunio

“In questo momento sta andando tutto piuttosto bene. Sono passati due mesi e mezzo da quando sono stata operata, era inizio dicembre. Il percorso di recupero sta funzionando, sento che mi sto riprendendo passo dopo passo. Chiaramente non è un percorso facile, ma è troppo importante portarlo avanti nel migliore modo possibile. È necessario per permettermi di tornare in campo al massimo della forma”. Intanto ecco il comunicato sul rinnovo di Cascarino<<<