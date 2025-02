Canzi: "Sfida difficile. Stiamo mancando sui gol..."

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato della prossima gara delle bianconere, in programma domani.

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “La stagione è bella, è intensa, non c’è un attimo di tregua, soprattutto per chi come noi ha giocato anche la fase a gironi della Champions. Adesso arriva un momento in cui i punti iniziano a pesare un po’ di più, perché c’è meno possibilità di rimediare, ed è una cosa che vale per noi, ma anche per tutte le altre squadre. Ci aspettiamo una squadra che è in grande condizione, che sta facendo molto bene e che gioca un buon calcio: inoltre inseguono un traguardo importante, quindi sarà una partita difficile”.

Sul gioco

"E' mancata solamente la finalizzazione: abbiamo tirato in porta tante volte, è stata una partita giocata con il giusto spirito, creando molto; sapevamo che sarebbe stata insidiosa, ma è stata una di quelle giornate che, nel corso di una stagione, semplicemente, capitano. Guardando i dati, se non si sapesse il risultato verrebbe da pensare a un match vinto da una delle due con un paio di gol di scarto: è stata la dimostrazione che, nel calcio, il dato che conta più di tutti è quante volte la palla entra in porta. Succede, a volte a tuo favore, a volte no. La prestazione c'è stata, a differenza della partita di Coppa Italia: semmai, ci portiamo a casa la lezione che giocare bene alle volte non basta".