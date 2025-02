Canzi: "La strada è ancora molto lunga. Su Girelli..."

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della vittoria.

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Non bisogna perdere l’equilibrio, in qualsiasi momento; la strada è ancora molto lunga, anche se ovviamente avere un buon vantaggio è meglio. Arrivavamo da una partita in cui avevamo raccolto meno di quanto meritato, oggi con una prestazione simile abbiamo raccolto molto di più contro una squadra verso la quale abbiamo un grandissimo rispetto. Girelli? E’ in un periodo strepitoso, è una leader del gruppo e sono particolarmente contento per lei. La squadra nei mesi si è dimostrata incredibilmente compatta, sia in campo che fuori, è un motivo di orgoglio”.

Le parole di Bergamaschi

"Non ho esultato per rispetto verso una società cui devo tanto; però sono contenta di avere aiutato la squadra a portare a casa i tre punti, è molto importante. Vincere aiuta a vincere, ci aiuta a prendere confidenza e fiducia, siamo davvero contente della nostra posizione in classifica. Avevo timore nell'affrontare il Milan, oggi, perché soprattutto in casa è forte, ma siamo arrivate qui con il giusto atteggiamento. Adesso si apre una fase molto impegnativa e non scontata, come dimostrano i vari risultati: sarà senz'altro una Poule Scudetto molto avvincente".