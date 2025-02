Canzi: “Giovedì incidente di percorso, domani non sarà semplice”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match di domani.

Max Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Il calcio è bello perché ti dà subito l’occasione di ripartire, di concentrarti sull’impegno in arrivo. Giovedì è stata una partita non bella, ma ci sono aspetti da salvare. Intanto, la qualificazione, perché era l’obiettivo più importante. E poi ho visto buone cose dal punto di vista dello spirito, specie alla fine, e dell’impatto che hanno avuto le giocatrici entrate a gara in corso, che si sono portate dietro il resto della squadra. Per il resto, diciamo che è stato un incidente di percorso: non ho visto problemi fisici, altrimenti non saremmo andati così forte proprio alla fine”.

Sulla partita contro il Napoli

"Ci sono due partite per concludere la prima fase del campionato, e da adesso ogni punto ha un peso specifico diverso, perché si entra nel periodo decisivo. Domenica, contro il Napoli, non sarà semplice: loro si giocano molto, e hanno appena cambiato allenatore e quindi modo di giocare".