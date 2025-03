Cantore: “Juve? All’inizio potevo impegnarmi di più”

Sofia Cantore, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche dell'infortunio.

Sofia Cantore, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Vivoazzurro: “Dal punto di vista calcistico avrei voluto mettere più dedizione in quello che facevo. Questa mia incoscienza mi portava a vivere le cose in maniera più superficiale. Ero arrivata alla Juve, ma non me ne rendevo conto. Se ripenso a quegli anni so che avrei potuto metterci più impegno. L’infortunio del 2018 ha rappresentato il crocevia della mia carriera. La riabilitazione mi ha forgiato e mi ha trasmesso tante di quelle caratteristiche che porto ora in campo. Una su tutte, il sacrificio. Mi ricordo i pianti perché il fisioterapista mi faceva correre tantissimo e spesso pensavo di non farcela, ma in quel periodo ho imparato il significato del termine lavoro”.

Sull’Italia

"La prima rete è stata un'emozione incredibile. Eravamo a Coventry per l'Arnold Clark Cup, lo stadio era pieno e ricordo che ci siamo riscaldate sulle note di 'You've got the love'. Per me segnare è come una liberazione, è bello dare una mano concreta alla squadra e quel giorno ho provato una gioia particolare. La Nazionale per me è qualcosa di enorme, è quel brivido che ti viene quando canti l'inno".