Braghin: “Il mercato in entrata è chiuso, la rosa è completa”

Stefano Braghin , dirigente della Juventus Women, ha detto la sua in vista della nuova stagione. Ecco le sue parole: "Con l’arrivo di Estelle Cascarino, la rosa è completa in tutti i suoi ruoli.

Il mercato in entrata della Juventus è chiuso: abbiamo agito secondo la rinnovata filosofia societaria, cercando di conciliare competitività e sostenibilità. Siamo pronti per una nuova stagione: centrare la qualificazione in Uefa Women’s Champions League sarà il nostro obiettivo, e nell’edizione corrente, che avrà inizio dal Mini Tournament di Francoforte il prossimo settembre, cercheremo di mantenere la nostra posizione nella top 10 del ranking europeo.