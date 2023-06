È, infatti, la squadra che è arrivata terza in Bundesliga a soli 5 punti dal Bayern München e a tre dal Wolfsburg e ha perso solamente due partite, ha vinto 4-0 con il Wolfsburg finalista di Champions League e giocheranno in casa questo Mini Tournament: noi ci prepareremo al meglio per farci trovare pronte a questo importante appuntamento a settembre".