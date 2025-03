Bonansea dopo il rinnovo: "Che onore essere ancora qui..."

Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus, ha detto la sua sulle Women, parlando anche del rinnovo con le bianconere.

Barbara Bonansea, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua dopo il rinnovo. Ecco le sue parole: “Nella mia carriera il periodo più lungo in cui sono stata in un club coincide con otto stagioni e di conseguenza questo rinnovo di contratto, che mi porterà nella nona, ha qualcosa di veramente diverso dagli altri prolungamenti perché mi porterà all’esperienza più duratura legata a una sola squadra. Sinceramente non mi sembrano passati così tanti anni, ci sono stati molti cambiamenti e quindi non ho la sensazione che sia trascorso realmente così tanto tempo. Sono molto soddisfatta, abbiamo creato un bel gruppo e finora abbiamo disputato un ottimo campionato, ma la parte più bella arriverà adesso. Durante la scorsa stagione ho affrontato per la prima volta un periodo meno positivo a livello individuale, c’era qualcosa che mi mancava, ma sono contenta di averlo superato. Quando ti senti bene, giochi meglio e ti diverti, la vita è più felice e di conseguenza ne beneficia anche il rendimento in campo”.

Sull’Allianz

"La prima partita all'Allianz Stadium perché è stato qualcosa di pazzesco. Era uno di quei sogni che quando sono arrivata speravo di riuscire a realizzare: giocare nello stadio della Juventus, la mia squadra del cuore… È stato un momento incredibile da condividere con le mie compagne e con tutti i tifosi, una gioia imparagonabile. Però abbiamo vissuto talmente tanti bei momenti assieme che citarne solamente uno forse sarebbe riduttivo. Essere nella storia della Juventus? Non ci ho mai pensato troppo però sicuramente mi inorgoglisce tantissimo. Questo Club è qualcosa di veramente grande, è una società d'esempio".