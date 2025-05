Boattin: “Inizio non facile, ma siamo state brave”

Lisa Boattin, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della vittoria della Coppa.

Lisa Boattin, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole dopo la vittoria della Coppa Italia: “Quando vinci, poi hai sempre voglia di tornare a farlo quindi è bellissimo esserci riuscite subito. L’emozione è la stessa, ogni trofeo mette sempre i brividi. La mia stagione è iniziata in salita con l’infortunio, adesso invece mi sento bene: rientrare non è stato difficile, merito delle mie compagne e di un gruppo unico per valori e non solo”.

Sulla stagione

"L'atmosfera e il legame tra noi ci aiuta: gli ultimi risultati dopo la vittoria non ci avevano soddisfatto, era giusto vincere per concludere nel migliore dei modi. La volevamo conquistare e ci siamo riuscite. Per il futuro dobbiamo continuare su questa strada, cercando di fare come sempre il meglio possibile".