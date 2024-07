Bennison sulle Women: “Mi piace lo stile di gioco delle bianconere”

Hanna Bennison, nuova calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del futuro.

Hanna Bennison, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Volevo qualcosa di diverso da quello che avevo sperimentato in Inghilterra e penso che lo stile di gioco in Italia, specialmente alla Juventus, sia diverso con più possesso e desiderio di avere la palla fra i piedi. È questo ciò che mi piace del calcio. Ritengo che la Juventus sia la squadra ideale in cui crescere e diventare una giocatrice migliore, di conseguenza sono davvero entusiasta della mia scelta. Posso crescere soprattutto nelle mie caratteristiche offensive, perché è lì che penso di avere ancora ampi margini di miglioramento, passaggi, rifiniture e conclusioni in porta. Ovviamente anche sulla fase difensiva dovrò lavorare molto. L’obiettivo è quello di diventare una calciatrice completa e spero di poter giocare un buon calcio, di essere un aiuto per la squadra in termini realizzativi, ma non solo”.