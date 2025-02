Verso Juve-Empoli, le probabili formazioni: riecco Kolo

La Juve si prepara a scendere in campo contro l'Empoli: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

La Juve si prepara a sfidare l’Empoli, match in programma domenica 2 febbraio alle 12:30 e valido per la 23a giornata di Serie A. I bianconeri dopo le brutte sconfitte contro Napoli e Benfica vorranno tornare subito a vincere e Motta si prepara a contare sui suoi uomini migliori. A pesare sarà però l’assenza dell’infortunato Kalulu. Chi lo sostituirà? Andiamo alla scoperta della probabile formazione bianconera.

Juve, la probabile formazione contro l’Empoli

In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Locatelli e McKennie a comporre la linea di difesa. Dovrebbe quindi essere il centrocampista italiano a giocare al centro della difesa, soluzione già vista in UCL contro il Benfica. A centrocampo spazio invece a Thuram e Douglas Luiz, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz sulla linea dei trequartisti. In attacco pronto Kolo Muani, in vantaggio nel ballottaggio con Vlahovic. Insieme al serbo pronti a subentrare dalla panchina anche Conceicao e Weah. Di seguito le due probabili formazioni:

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

Nel frattempo arriva una notizia assurda: in attacco cambia tutto, può arrivare… <<<