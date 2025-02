Mercato Juve, Vlahovic via? Due grandi nomi per sostituirlo

La Juve comincia a guardarsi attorno in caso di addio di Vlahovic: ci sono due grandi nomi pronti a sostituirlo

Di impossibile nel mondo del calcio e soprattutto del calciomercato non c’è praticamente nulla. Pensare alla cessione di Vlahovic dopo quanto successo nelle ultime settimane è però a maggior ragione ancora più plausibile. L’attaccante serbo non sembra essere il giocatore adatto al gioco di Motta tanto che i bianconeri a gennaio hanno acquistato in prestito Kolo Muani, che gli ha subito rubato il posto da titolare. La Vecchia Signora si ritrova quindi con un attaccante da 70 milioni di euro in panchina. Uno spreco, meglio vendere. A gennaio? Difficile viste le tempistiche, ma a giugno l’addio del serbo sembra una possibilità reale.

Mercato Juve, due nomi per il post Vlahovic

Se il serbo dovesse davvero essere ceduto chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo La Gazzetta dello Sport è tornato di moda il nome di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Il nigeriano ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2026, conosce alla perfezione Giuntoli e potrebbe rivelarsi un profilo più adatto al gioco di Motta. L’alternativa secondo Tuttosport potrebbe essere Goncalo Ramos del PSG. I rapporti tra i due club sono ottimi… chissà che non si possa trovare un nuovo accordo. Ma arriva una notizia assurda: in attacco cambia tutto, può arrivare… <<<