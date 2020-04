Iturbe: “Ho sentito Dybala e gli ho dato coraggio perché lui ne ha bisogno: è introverso come me…”

TORINO – Juan Manuel Iturbe, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW circa il suo amico Dybala e la sua vecchia esperienza in Serie A: “Mi dispiace molto per quello che sta accadendo in Italia. Ho sentito tante persone in questi giorni: Paredes a Parigi, Paulo Dybala a Torino prima della notizia della sua positività… Gli ho mandato un messaggio, gli ho dato coraggio perché so che lui ne ha bisogno. Paulo è un mio caro amico, è una persona introversa, un po’ come me. Io come Dybala a Roma? È vero, ma non è la stessa cosa. A Roma c’è più pressione, non è come giocare a Torino: il tifo è più caldo. Non vincono lo Scudetto dal 2001 e ogni anno partono con l’obiettivo di provare a fronteggiare proprio i bianconeri. Non è facile”.

