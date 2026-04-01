Juventus, John Elkan compie oggi 50 anni: Il messaggio del club

La società bianconera, attraverso i propri profili social e con una nota pubblicato sul sito ufficiale, augura un buon compleanno a John Elkann che compie oggi 50 anni:
“La Juventus augura un felice cinquantesimo compleanno a John Elkann.
Nato il 1° aprile 1976, l’attuale Amministratore Delegato di Exor e Presidente di Stellantis, Ferrari e della Fondazione “Giovanni Agnelli”, celebra oggi – mercoledì 1° aprile 2026 – un compleanno importante.
Tutto il Club si unisce per augurargli una giornata speciale. Tantissimi auguri!”