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Juventus, John Elkan compie oggi 50 anni: Il messaggio del club

Stefania Palminteri – 1 Aprile, 10:25

Il messaggio d’auguri da parte della Juventus a John Elkann. Il Presidente di Stellantis compie oggi 50 anni.

La società bianconera, attraverso i propri profili social e con una nota pubblicato sul sito ufficiale, augura un buon compleanno a John Elkann che compie oggi 50 anni:


La Juventus augura un felice cinquantesimo compleanno a John Elkann.

Nato il 1° aprile 1976, l’attuale Amministratore Delegato di Exor e Presidente di Stellantis, Ferrari e della Fondazione “Giovanni Agnelli”, celebra oggi – mercoledì 1° aprile 2026 – un compleanno importante.

Tutto il Club si unisce per augurargli una giornata speciale. Tantissimi auguri!”