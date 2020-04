Cuadrado: “Molti club mi hanno scartato perche ero troppo magro”

TORINO – L’esterno della Juventus Juan Cuadrado, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta sul suo account social di Instagram, dove ha parlato di diversi argomenti, dalla situazione attuale che sta affrontando il continente al suo passato da calciatore.

SUL SUO PASSATO – “Io avevo questo talento, andavo a giocare per la strada, tornando tardi in casa… ma è stato bello sin dall’inizio, il sogno è cresciuto insieme a me e m’ha portato lontano. Ho avuto possibilità di stare in tanti club, ma non mi tenevano perché ero troppo magro… ho sempre avuto però la testa giusta, grazie a Dio ho realizzato un sogno e continuo a inseguirlo. Intanto saluto Douglas Costa in Brasile. Benedizioni!”.

SULL’EMERGENZA – “E’ un momento difficile per l’Italia, ma sappiamo che Dio ha il controllo di tutto. Speriamo passi molto presto, dobbiamo approfittare di stare bene in famiglia”.

SULLA FEDE – “La cosa più importante è che si senta il cuore, approfittare di questo tempo per pensare e considerare perché sta succedendo tutto questo. E ricongiungersi con la fonte, che è Dio. Tutto è ispirato da Lui, troveremo tutto quello di cui abbiamo bisogno. E’ dura interpretare, capire per chi non crede. Ma questo è quello che vuole, dobbiamo passare questa situazione con tranquillità. Lui ha il controllo. Tendiamogli la mano tutti insieme e come una grande famiglia ne usciremo. Un saluto a tutti”.