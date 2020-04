CdS: “Il Psg riscatterà Icardi, all’Inter 70 milioni di euro”

TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Psg avrebbe deciso di riscattare Mauro Icardi. All’Inter andrebbero circa 70 milioni di euro e si godrebbe il suo gruzzoletto da spendere nel mercato di questa estate per costruire una rosa ancora più competitiva. La società parigina avrebbe deciso di riscattare il giocatore argentino per l’imminente partenza di Cavani a fine stagione e perché, molto probabilmente, nel prossimo campionato non ci sarà più Tuchel in panchina con Leonardo verso la permanenza.

