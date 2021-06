Juve in Nazionale: i risultati di ieri dei bianconeri

Il resoconto dei bianconeri impegnati con le rispettive selezioni

"Tre vittorie su tre a Euro 2020 anche per l'Olanda di Matthijs de Ligt: gli Oranje ieri si sono imposti per 3-0 sulla Macedonia nell'ultimo match della fase a gironi. Appuntamento per loro il 27 giugno, con gli ottavi di Finale. In Copa America, pareggio 1-1 per l'Uruguay contro il Cile, con Bentancur rimasto in panchina per tutta la partita. Oggi nessun bianconero impegnato: domani invece giornata intensa in programma, con la sfida fra Polonia e Svezia (Szczesny vs Kulusevski), quella fra la Spagna di Morata e la Slovacchia, e il secondo derby juventino, Francia-Portogallo (Cristiano e Rabiot impegnati). Aria di derby anche in Copa America: nella nottata si giocherà Brasile-.Colombia, che coinvolgerà da una parte Danilo e Alex Sandro, dall'altra Cuadrado".

De Ligt che, ai microfoni di Sky Sport, aveva così parlato: "Quando uno come Marco Van Basten ti fa una critica non puoi fare altro che stare ad ascoltarlo. E' stato un grande giocatore e da allenatore ha allenato squadre come Olanda e Ajax. Capisco che in Italia è diverso il modo di giocare, si marca tanto a zona, ma il ct De Boer in nazionale mi dice di marcare a uomo per avere sempre un uomo in più. Se sono migliorato in Italia? Onestamente io penso proprio di si. Ora due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo di quanto non lo ero prima".