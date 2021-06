Il recap dei bianconeri in nazionale

Il recap degli juventini in nazionale

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato il recap dei bianconeri scesi in campo ieri con le rispettive nazionali: "Sabato intenso per i Nazionali bianconeri, in campo in 3 impegni a EURO2020. Non sono però arrivate vittorie: nel pomeriggio la Francia di Rabiot è stata bloccata sul pareggio in Ungheria dai padroni di casa, ed è stato un pareggio in rimonta. Rimonta subita, invece, quella del Portogallo, in vantaggio in Germania con Cristiano, ma poi raggiunta e superata dalla Germania, per un 4-2 finale e un girone in cui tutti i discorsi sono ancora aperti. Aperti i discorsi anche nel girone della Spagna, che in serata ha subito la rimonta della Polonia, nel derby bianconero fra Morata (in gol) e Szczesny, terminato 1-1. A proposito di derby: oggi altra sfida fra colori bianconeri all'Olimpico di Roma fra gli Azzurri, già qualificati agli Ottavi ma non ancora matematicamente primi e il Galles. Impegnati Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa e Ramsey. Si gioca alle 18, in contemporanea fra la sfida della Turchia di Demiral alla Svizzera. Nella notte, cambiando lato dell'Oceano, scende in campo la Colombia di Cuadrado, contro il Perù, in Copa America".