Mercato Juve, Allegri mette il turbo: “La trattativa è iniziata”

Il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juve significa rivoluzione in vista. Il tecnico livornese riprenderà da dove aveva lasciato, dal restyling della rosa che aveva suggerito tre anni fa. In questo senso, la rottura con Fabio Paratici è altamente simbolica: pare che stavolta Allegri verrà ascoltato. Priorità assoluta al centrocampo, da ricostruire parzialmente, se non addirittura in blocco. E le notizie di oggi parlano proprio di un colpo per la mediana. La trattativa sembrerebbe già avviata e a buon punto: ecco tutti i dettagli <<<