Courtois: “Ho studiato Ronaldo… in questi anni mi sono evoluto più di lui”

Il portiere del Belgio ha sfidato il protoghese

redazionejuvenews

Uno dei quarti di finale dell'Europeo vedrà scendere in campo il Belgio contro il Portogallo, e ad analizzare la sfida con i portoghesi e contro Cristiano Ronaldo è stato l'estremo difensore belga Thibaut Courtois: "Giocare contro CR7 è sempre qualcosa di speciale. Ho analizzato Ronaldo, i suoi movimenti, dove è solito colpire. Con lo staff abbiamo anche studiato gli ultimi 15 rigori che ha calciato. So che angolo scegliere prima della partita a meno che l'istinto non mi suggerisca qualcosa di diverso. Stiamo parlando di un calciatore eccellente, ma non ci concentreremo esclusivamente sulla sua presenza. Il piano tattico è impostato per fermare il Portogallo in generale, non un giocatore".

Il portiere continua tessendo le lodi del portoghese, contro cui ha giocato anche in Liga con la maglia dell'Atletico Madrid quando Ronaldo vestiva la maglia del Real Madrid: "Lui è un giocatore straordinario come lo era allora, ma è ancora allo stesso livello, seppur altissimo, di quando ero all'Atletico. Per certi versi è ancora lo stesso calciatore. Il tempo è passato anche per me. E nel frattempo sono cresciuto. E mi sono evoluto di più rispetto a lui".

Battute finali sulla condizione della squadra, attesa dal match da dentro e fuori contro i campioni in carica del Portogallo, vogliosi di ripetersi: "La squadra sta crescendo moltissimo, basti considerare la condizione di Eden Hazard. Era arrivato in condizioni precarie ma che migliora di settimana in settimana. Siamo attesi da una grande partita contro un rivale che è comunque campione in carica ed è speranzoso, almeno quanto noi, di passare il turno. Il Portogallo è davvero una nazionale fortissima. Per certi versi è un vero peccato che questa sfida si debba giocare già negli ottavi di finale del torneo. In ogni caso arriveremo preparati alla sfida e sono certo che giocheremo una grandissima partita".