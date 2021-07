Carboni: “L’Italia sta diventando una potenza. Grandi meriti di Mancini”

Le parole dell'ex terzino

"L’Italia sta diventando una potenza del calcio europeo. Contro il Belgio partivamo alla pari, se non in svantaggio, e abbiamo superato molto bene l’esame. Questo fa ben sperare, anche se ogni partita fa storia a sé. La sorpresa è stato vedere un gruppo molto unito. Bisogna dare merito a Mancini: la sua carriera in azzurro e il fatto che abbia allenato all’estero gli sono serviti per far comprendere alla squadra cosa voglia dire disputare un Europeo e difendere i colori dell’Italia. Morata contro i suoi compagni? Sarà un bel duello perché si conoscono talmente bene che ognuno dei tre cercherà di pensare cosa fare per non farsi fregare. Morata sa bene che Chiellini ama il contatto, che Bonucci gioca la palla. Non starà mai fermo".