Sarri: “Alla Juve non si è obbligati a vincere la Champions”

L'ex alleantore della Juve ha parlato

"A livello costi/benefici l'operazione Ronaldo è stata un'operazione vincente o insostenibile? Questa è una domanda che a un allenatore non interessa. Io voglio che la società mi dia un obiettivo, poi quello che può spendere spenderà. La Juventus ha una forza economica non indifferente, ma questa storia che deve vincere la Champions per forza è falsa. È una grande società, ha sempre fatto ottime squadre, può anche vincere la Champions ma a livello di fatturato è decima in Europa. Ci sono nove squadre che, tra virgolettate perché il fatturato non ti dà il successo, potenzialmente potrebbero avere più possibilità della Juventus di vincere"