Dybala incontra Ronaldinho e corona il suo sogno: “Chi mi conosce sa cosa significa”

La stella bianconera ha postato una foto insieme al brasiliano

Mentre nel nostro continente le attenzioni sono tutte rivolte agli Europei di calcio, dall'altra parte dell'Oceano c'è in ballo un'altra competizione di notevole prestigio. Stiamo parlando della Coppa America che, nella notte ha dato vita alle due semifinali, rispettivamente, Brasile- Perù e Colombia-Argentina, con quest'ultima trascinata da un Leo Messi in forma smagliante. Uno dei grandi assenti della nazionale Albiceleste è il bianconero Paulo Dybala, non convocato dal ct Lionel Scaloni.

Intanto, proprio la Joya ha trovato il modo per approfittare di questa sosta non voluta, in vacanza a Miami con il suo amico Pogba. Ed è negli Stati Uniti che è riuscito anche a coronare il suo sogno, quello di incontrare Ronaldinho, come si può vedere attraverso un post condiviso da Dybala sul suo account Isntagram. Il numero 10 della Vecchia Signora ha prima pubblicato una foto insieme all'ex stella del Barca, poi ha scritto il seguente messaggio: "Le persone che piu mi conoscono sanno cosa significa questa persona per me. Poter incontrare il mio idolo piu grande è stato come incoronare un sogno. Muito Obrigado".