Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della seduta di allenamento. Ecco il report: “Nel mirino della Juventus, tornata ad allenarsi oggi in mattinata alla Continassa, resta l’ultimo impegno di campionato della stagione 2024/25, prima di concentrarsi sul Mondiale per Club negli Stati Uniti – la trasferta di Venezia in programma domenica 25 maggio alle ore 20:45”.

Sull’allenamento

“Nella sessione odierna, i giocatori che hanno preso parte al successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese si sono sottoposti a una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento congiunto con partitella insieme ai ragazzi della Juventus Next Gen. La squadra tornerà in campo al JTC per un nuovo allenamento domani in mattinata”. Intanto ecco le parole di Di Gennaro<<<