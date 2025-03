Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento della Vecchia Signora: “Prosegue il lavoro di preparazione della Juventus, con parte del gruppo convocato dalle varie nazionali e gli altri giocatori in campo con lo staff bianconero: la prossima gara da affrontare in calendario è quella di sabato 29 marzo alle ore 18:00 contro il Genoa all’Allianz Stadium; match valido per la 30^ giornata di Serie A. La Prima Squadra maschile bianconera, impegnata in mattinata al JTC, si è concentrata sul lavoro atletico con palla finalizzato a possesso e conclusioni. Domani altra giornata in campo per la Juventus: appuntamento alla Continassa per l’allenamento mattutino”.

Sui Nazionali

"Da domani, il calciatore Raoul Bellanova si aggregherà al gruppo degli Azzurri in ritiro presso il Centro Sportivo "F.C. Internazionale" di Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania per i quarti di finale di UEFA Nations League. Con il difensore dell'Atalanta, diventano 26 i convocati del Ct Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni".