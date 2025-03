Italia, convocato Bellanova e Cambiaso resta in ritiro

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota sulla Nazionale italiana, parlando anche di Bellanova e Cambiaso.

Il sito ufficiale della Nazionale italiana ha pubblicato una nota sulle prossime gare con la Germania, parlando anche della convocazione di Bellanova e di Cambiaso. Ecco il comunicato: “Da domani, il calciatore Raoul Bellanova si aggregherà al gruppo degli Azzurri in ritiro presso il Centro Sportivo “F.C. Internazionale” di Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania per i quarti di finale di UEFA Nations League. Con il difensore dell’Atalanta, diventano 26 i convocati del Ct Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni”.

Sulla sfida con la Germania

“A due giorni dalla sfida con la Germania va riempSiendosi lo stadio ‘Giuseppe Meazza’. Sono 50.000 i biglietti emessi per la gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League in programma giovedì 20 marzo (ore 20.45) a Milano, che si prepara a riabbracciare la Nazionale 123 giorni dopo aver ospitato l’ultimo match del girone di Nations League con la Francia. Esauriti i biglietti dell’offerta Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari”. Intanto ecco le parole di Huijsen<<<