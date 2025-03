Juve Women U19, il calendario della final four

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del percorso dell'U19.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile si disputerà nuovamente al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile con le semifinali (prima gara alle 11:30, seconda alle 17:30) ed eventualmente per martedì 29 aprile, quando la finale prenderà il via alle 16:30”. “

Le altre informazioni

Il sorteggio ufficiale per stabilire l’ordine delle due semifinali – che vedranno sfidarsi la prima contro la quarta e la seconda contro la terza della regular season – si terrà martedì 1° aprile alle 10:30 presso la sede della FIGC. A tre giornate dal termine della stagione regolare, solo la Juventus ha già staccato il pass per la Final Four, mentre gli altri tre posti restano contesi tra Sassuolo, Inter, Fiorentina, Roma, Parma e le campionesse in carica del Milan”. Intanto ecco le parole di Orlando<<<