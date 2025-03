Rubinho: “Motta? Era giusto dare la scossa”

Rubinho, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'arrivo di Igor Tudor.

Rubinho, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Secondo me era giusto dare una scossa in questo momento. Bisognava porre un rimedio, la Juventus è un club troppo grande per soffrire così. Non si poteva andare avanti in questo modo. Sono momenti che nel calcio possono sempre succedere. Ora testa bassa e pedalare, non c’è altro da fare. Se lavoreranno bene, si può arrivare in Champions. Se Thiago potrà essere un rimpianto? Impossibile rispondere oggi, anche in virtù di quanto appena successo. Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda”.

Su Tudor

“La mia curiosità sarà più sull’interpretazione che per il modulo di gioco, anche perché queste sono le partite in cui si deve giocare con il cuore. Spero possa succedere. Genoa? Il Genoa farà il suo solito gioco, me li aspetto guardinghi e aggressivi. Affrontare la Juve a viso aperto a Torino è sempre pericoloso”. Intanto ecco le parole di De Paola<<<