Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento: “Mancano 2 giorni alla trasferta a Como dei bianconeri, che venerdì sera, alle 20.45, affronteranno i lariani nella giornata numero 24 del campionato di Serie A. Il gruppo si è allenato nella mattinata di oggi, focalizzandosi sulle situazioni tattiche in vista della partita. Non solo: nel menu di giornata esercitazioni dedicate alle tecnica e, come sempre, partitella finale. Domani giornata di viglia: prima dell’allenamento, alle 12, Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa, visibile in diretta dall’Allianz Stadium, per gli utenti registrati gratuitamente a Juventus.com”.

La conferenza di Motta

"Como e Juventus si affronteranno il 7 febbraio nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nell'anticipo del venerdì allo stadio Sinigaglia con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 20:45. SERIE A | COMO-JUVENTUS, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC – e su Sky, anche in diretta streaming su Sky Go. Nella giornata di domani, giovedì 6 febbraio, Thiago Motta presenterà in conferenza stampa alle ore 12:00 la sfida di venerdì sera sul campo dei lariani. La conferenza sarà, come sempre, in diretta su Juventus.com: collegatevi e registratevi gratuitamente per seguire le parole della vigilia del tecnico della Juventus!".