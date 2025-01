Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo il successo per 2-0 conquistato all’Allianz Stadium contro il Milan nella 21^ giornata di Serie A, per la Prima Squadra bianconera è già tempo di pensare alla prossima sfida – la gara di Champions League in programma martedì 21 gennaio alle ore 21:00 contro il Club Brugge, settima partita della prima fase prevista dal nuovo format della competizione europea. I giocatori che hanno preso parte alla gara di ieri contro i rossoneri si sono allenati in palestra in mattinata al JTC, mentre gli altri in campo si sono concentrati soprattutto sul possesso palla e sul lavoro atletico.

Domani, giornata di vigilia, la Juventus tornerà in mattinata alla Continassa per l’allenamento prima di partire per la trasferta in Belgio: nel pomeriggio, alle ore 17:50, è in programma presso lo Jan Breydel Stadion di Bruges la conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di Champions League”.

La designazione per gli arbitri in Champions League

"Club Brugge e Juventus si affronteranno il 21 gennaio a Bruges nel match valido per la settima giornata della UEFA Champions League con il fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 21:00. Sono state rese note le designazioni arbitrali per il match. UCL | CLUB BRUGGE-JUVENTUS, GLI ARBITRI Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: Arbitro: Benoît Bastien; Assistenti: Hicham Zakrani – Aurélien Berthomieu; Quarto ufficiale: Thomas Leonard; VAR: Willy Delajod; AVAR: Jérôme Brisard".