Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo un giorno di riposo concesso da Mister Thiago Motta al rientro dalla vittoriosa trasferta di Verona, la Juventus è tornata in campo per concentrarsi sul prossimo appuntamento, l’ultimo prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri, per la terza volta consecutiva, chiuderanno il palinsesto di giornata. Ad attenderli la sfida contro la Roma, in programma domenica 1 settembre alle ore 20:45, all’Allianz Stadium. In campo la squadra si è concentrata, dopo il riscaldamento, sulla tecnica e sul possesso palla, prima di concludere la sessione con un lavoro atletico. Per domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino, a tre giorni dal match contro i giallorossi”.