Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla seduta di allenamento: “Continua la preparazione alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato che la Juventus affronterà di nuovo in trasferta: l’appuntamento che attende i bianconeri è quello in programma sabato 10 maggio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio”.

Sulla partita con la Lazio

“In vista del match valido per la 36^ giornata di Serie A, la squadra in campo in mattinata al JTC si è concentrata sul lavoro atletico e tecnico, per poi disputare una partita a ranghi ridotti. L’appuntamento per domani è fissato al mattino”. Intanto ecco le parole di Fabiani<<<