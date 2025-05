Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo il pareggio di Bologna, la Juventus è tornata in campo alla Continassa. All’orizzonte, per i bianconeri, c’è un’altra trasferta: la squadra di Igor Tudor è attesa dal match contro la Lazio, in programma sabato 10 maggio 2025 alle ore 18:00 e valido per la trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A”.

Le altre informazioni

"Venendo al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto la squadra divisa in due gruppi: chi ha giocato titolare al "Dall'Ara" domenica sera si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri si sono focalizzati sul lavoro atletico e su una serie di partitelle ad alta intensità con focus sul pressing. L'appuntamento per domani al Training Center è fissato al mattino".