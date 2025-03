Juve, il report dell’allenamento: recupera Kalulu

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla sessione di allenamento odierno, con il recupero di Kalulu che potrà essere convocati per il match di lunedì: “La Juventus si prepara in vista della prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in programma lunedì 3 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino – un match valido per la 27^ giornata di Serie A. Nel lavoro svolto in mattinata alla Continassa, il gruppo si è concentrato, dopo il consueto riscaldamento, sul lavoro tattico relativo alle situazioni offensive, per poi chiudere la seduta d’allenamento con una partitella finale”.

Sulla conferenza di Motta

“Domani sarà vigilia di gara e la squadra si ritroverà nuovamente al JTC, mentre alle ore 13:30 Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Conferenza stampa che sarà, come sempre, visibile in diretta, previa registrazione su Juventus.com”. Intanto ecco le parole di Simone Padoin dopo la vittoria della Juve Primavera nel derby<<<